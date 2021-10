Ravage en gewonden door tornado in Barendrecht: ‘Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets heftigs meegemaakt’

Het is kwart over twee 's nachts als Jesse Jarvela op de Lisleede in Barendrecht schoenendozen door zijn kamer ziet vliegen. ,,Ik kon niet slapen, had mijn raam wagenwijd open en opeens was het totale gekte buiten.’’ Dan hoort hij een keiharde knal. ,,Ik zie de bliksem, in mijn kamer. Het ambulancepersoneel denkt dat ik kleine schokjes heb gekregen. Ik heb nu echt enorme koppijn. Ik probeerde direct mijn raam dicht te doen, maar dat is helemaal verbogen.’’



Het leek eerst te gaan om een windhoos, maar volgens Weerplaza gaat het hier toch echt om een tornado. ‘Radarbeelden laten zien dat rond 02.18 uur een sterk roterend deel van de bui over de wijk Ter Leede trok. Dit bevestigt dat het een tornado is geweest die de schade heeft veroorzaakt. Volgens de radarbeelden was het een heel kortlevende tornado. In een tijdsbestek van 10 tot 15 minuten kwam de sterke rotatie in de bui op gang, is een tornado ontstaan en vervolgens weer opgelost. Mogelijk heeft de tornado al ten zuiden van de Oude Maas contact gehad met de grond. Deze is dan min of meer parallel aan de A29 richting Barendrecht getrokken, precies tussen Mijnsheerenland en Oud-Beijerland door. Kort nadat de tornado Barendrecht is gepasseerd, was geen roterende beweging meer zichtbaar op de radar.’