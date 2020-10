Rattenslang die bewoonster het ‘leplazerus’ liet schrikken, duikt op achter wasmachine buurvrouw

Het is de nachtmerrie voor velen: een ontsnapte slang. Eerst was het Arnhemse Daniëlle die zich enkele dagen geleden het ‘leplazerus’ schrok toen de rattenslang van onder haar vensterbank ineens opdook in haar woonkamer.



Verschillende pogingen om het dier te pakken te krijgen mislukten. Hij verdween zoals hij kwam door het gat in de muur de spouw in. ,,Het vervelende is dat hij volgens mij nog steeds in de spouw zit en overal waar een gat in de muur zit weer kan opduiken", zei de geschrokken Arnhemse donderdag.