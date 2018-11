Ratelband in de rechtbank: Weet u wat dat is, vrije wil?

Een van de drie rechters kijkt omhoog, heel even maar, en zegt dan: ,,En meneer Ratelband, wat als we nou een botscan laten uitvoeren, wat zou…’’



Haar vraag kan ze niet afmaken, want Emile Ratelband (69 volgens zijn paspoort en rijbewijs, naar eigen zeggen 49, 35 of 42 maar in géén geval 69) heeft het woord alweer genomen: ,,Grappig dat u dat zegt, mevrouw de rechter, want ik heb in januari een botmeting laten uitvoeren. En daaruit bleek dat mijn botten 0,005 nanometer was gegroeid!’’



De rechter: ,,Wat zegt dat?’’



Ratelband: ,,Ik hoor eigenlijk al te krimpen, maar ik ben nog steeds 1 meter 87. Door mijn voeding, doordat ik sport, maar vooral dankzij mijn positieve levenswijze, met alle visualisaties die ik heb. Kijk, de arts van die scan wilde ook weten hoe dit in vredesnaam mogelijk is, dat ik niet krimp. Nou ja, ik gebruik geen medicijnen, loop elke dag een uur, eet gezond, doe aan tai-chi en denk vooral positief. Dus die dokter doet dat nu zelf ook allemaal, want hij wil ook niet krimpen.’’



,,Mijn cliënt is hét toonbeeld van voortschrijdend inzicht op het gebied van gezond ouder worden,’’ concludeert Ratelbands advocaat Jan-Hein Kuijpers even later triomfantelijk in de Arnhemse rechtszaal.