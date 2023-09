Rapport over opvang asielzoekers: ‘Mensen breken hier omdat ze het niet meer aankunnen’

MET FOTO'SSanitair is vaak vies, op grote slaapzalen is amper privacy en het eten is soms bedorven. Een jaar nadat de rechter het Rijk opdroeg de situatie in de noodopvang voor asielzoekers te verbeteren, zijn de omstandigheden nog even schrijnend, zo niet verslechterd, stelt VluchtelingenWerk in een nieuw rapport.

Een jaar geleden stapte VluchtelingenWerk naar de rechter, omdat het Rijk op noodopvang- en crisisnoodopvanglocaties volgens de organisatie ‘geen menswaardige levensomstandigheden’ biedt. Meerdere rechters gaven VluchtelingenWerk gelijk: de opvang voldeed niet aan de wettelijke normen. Het Rijk moest zich van die rechters inspannen om de situatie te verbeteren.

Maar, zo stelt VluchtelingenWerk nu, op veel plekken zijn de omstandigheden nog even schrijnend, zo niet verslechterd. ‘Wat crisisopvang was, is uitgegroeid tot een nieuwe werkelijkheid’, schrijft de organisatie in haar rapport. VluchtelingenWerk bezocht daarvoor 22 noodlocaties.

Slaapruimtes in de noodopvang in Dordrecht. © VluchtelingenWerk

Privacy

De meeste klachten gaan over een gebrek aan privacy in de massale locaties, vies sanitair en slecht eten. Maar ook over het gebrek aan goede opvang voor kwetsbare personen. ‘Een schrijnend geval is een man met kanker die chemotherapie onderging terwijl hij op een grote noodopvang in een evenementenhal verbleef.’ Volgens medebewoners was de man verzwakt door de chemo en moest hij een luier om, omdat de afstand naar het toilet te ver was. Ook moest er meerdere keren een ambulance komen, omdat hij onwel werd.

In dergelijke evenementenhallen verblijven vaak honderden mensen, soms in stapelbedden met alleen een gordijntje ervoor. De bedoeling is dat mensen zo kort mogelijk in een noodopvang verblijven, in werkelijkheid duurt dat soms vele maanden.

Bedsteden in de noodopvang in Goes. © VluchtelingenWerk

De asielzoekers die VluchtelingenWerk sprak vertelden vaak over een groot gebrek aan privacy. In de opvanghallen verblijven honderden mensen waardoor het er nooit stil is. Ook is er geen plek om je terug te trekken. Als er al aparte slaapunits zijn, dan hebben die doorgaans wel wanden, maar geen plafond. De tl-buizen worden centraal aan- of uitgezet. In kleinere opvanglocaties is soms weer geen daglicht of zijn er geen ramen die open kunnen voor frisse lucht.

Ook het sanitair op grote opvanglocaties is een probleem: het is vaak smerig of kapot. In een grote noodopvang in Assen telden de onderzoekers veertig toiletten en zestien douches voor vijfhonderd mannen. ,,Als je met heel veel mensen maar een paar douches hebt, kan het niet schoon blijven. Er hoeft maar een rotte appel onder de bewoners te zitten die niet meewerkt om alles schoon te houden”, meldt een bewoner. Asielzoekers die worden opgevangen op boten of in hotels zijn juist wel tevreden: ,,Alles werkt goed en is schoon.”

Vies sanitair in de grote noodopvanglocatie in Assen. © VluchtelingenWerk

Volgens VluchtelingenWerk en bewoners verslechtert de toestand van de opvang de mentale gezondheid van de asielzoekers. ,,Er zijn mensen die gewoon breken, omdat ze het niet meer aankunnen. Ze beginnen ineens te schreeuwen of huilen buiten”, meldt een Syriër vanuit de grote opvang in Assen.

VluchtelingenWerk concludeert dat de opvangcrisis ‘onzichtbaar is geworden’. ‘Wat zich vorig jaar afspeelde voor de poorten van Ter Apel, speelt zich nu af binnen de muren van de noodopvang.’ Nederland zou, volgens de organisatie, desnoods via ‘staatsnoodrecht voor duurzame en menswaardige opvang’ moeten zorgen. ‘In kleine locaties met voldoende aparte ruimtes met een afsluitbare deur en een plafond, ramen die open kunnen en vast sanitair.’

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA, zei eerder deze week in een interview in deze krant dat ‘het gros van de noodopvanglocaties oké is’. ,,Maar er zijn ook locaties die onder de maat zijn, met name in evenementenhallen. Onze teams daar doen hun uiterste best, maar zulke hallen zijn bedoeld voor enkele weken tot een maand, maar niet zo lang als nu. We gaan over tot sluiting zodra dat mogelijk is.”

Een kapotte nooddouche in de crisisnoodopvang in Hendrik-Ido-Ambacht, © VluchtelingenWerk

‘De opvang in de gymzaal, die was echt het ergste’ Zafer Yildirim meldde zich veertien maanden geleden als politiek vluchteling vanuit Turkije in Nederland. Zijn asielprocedure loopt nog, de afgelopen tijd verbleef hij op vijf verschillende locaties. ,,De noodopvang in een kleine sportzaal in Hendrik-Ido-Ambacht was veruit de slechtste”, vertelt hij. Daar verbleef hij een maand lang met dertig mannen, iedereen had een plek in een stapelbed. Privacy was er alleen als je het gordijntje voor je bed dichttrok. ,,Het eten werd uitgedeeld een meter naast de wc’s. We hadden alleen plastic wegwerpbestek, wat we steeds moesten hergebruiken.” Tussen 23.00 uur en de volgende ochtend mochten ze de locatie (een crisisnoodopvang, in beheer bij de gemeente) niet verlaten. ,,We zijn toch geen criminelen? Die locatie ging echt in tegen alle respect voor de menselijke waardigheid. Ik had dat niet verwacht van een ontwikkeld land als Nederland”, stelt Yildirim, opgeleid als advocaat. De Turk tekende protest aan bij iedereen die hij verantwoordelijk achtte. Uiteindelijk ging de opvang in Hendrik-Ido-Ambacht, om meerdere redenen, dicht. ,,Ik ben trots dat ik daaraan heb bijgedragen.” Yildirim verblijft nu op een opvangschip in Stellendam. ,,Dat is een stuk beter, we hebben in elk geval eigen sanitair.”

Noodopvang en crisisnoodopvang VluchtelingenWerk bezocht 22 noodopvanglocaties (beheerd door het COA) en crisisnoodopvanglocaties (beheerd door gemeenten). In totaal zijn er in Nederland 128 noodopvanglocaties en enkele tientallen crisisnoodopvangplekken. Er verblijven inmiddels meer dan 25.000 asielzoekers. De noodopvang werd anderhalf jaar geleden opgezet, omdat de reguliere asielzoekerscentra (azc’s) vol zitten en er onvoldoende gemeenten waren die een nieuwe, langdurige locatie op hun grondgebied wilden. Er zijn nu 81 reguliere azc’s, daar wachten zo’n 30.000 asielzoekers op een beslissing in hun asielprocedure.

Lunch in crisisnoodopvang in Stein, Limburg. © VluchtelingenWerk