Rapport: migranten te maken met vergelijkbare misstanden als slachtoffers toeslagenaffaire

Video Brand in woning loopt uit de hand: één agent knock-out en vader van baby krijgt daarna klappen

11 april Een brand in een woning is gistermiddag in Almere uitgedraaid op een vechtpartij tussen een agent en de vader van een baby, die door rookontwikkeling naar het ziekenhuis moest. Eén agent werd knock-out geslagen. Daarop greep de politie hard in. Op beelden is te zien dat een agent de vader van de baby in zijn maag stompt en een knietje geeft.