Ramen van zeven woningen in Rotterdam gesneuveld door explosie

Jort Kelder: 'Snap niet waarom Hoekstra zich beledigd voelde’

8 januari Op1- presentator Jort Kelder is momenteel in opspraak vanwege een interview dat hij gisteravond met Pete Hoekstra had in zijn talkshow. Na een vraag van Kelder gaf de Amerikaanse ambassadeur aan beledigd te zijn. Kelder zelf snapt niet waarom hij zich beledigd voelt, vertelt hij aan deze site.