Ralph Tuijn gaat voor de zevende keer de oceaan over roeien. Waarom?

Voor de zevende (!) keer stapt avonturier Ralph Tuijn volgende week in een bootje om een oceaan over te roeien. ,,Omdat het altijd sneller kan, omdat er altijd nog een record te breken is."

Vijftig dagen. In zijn eentje. Op de oceaan. In een roeiboot. Ralph Tuijn, verpleger van beroep en avonturier van geest, heeft er zin in. ,,Ik ben nu volkomen rustig, op de ochtend van vertrek heb ik gezonde spanning en na een kwartier roeien zit ik weer in het ritme.”

Volledig scherm In 2017 roeide Ralph Tuijn in 49 dagen de Grote Oceaan over. Nu probeert hij dat record te verbeteren. © ADR Als de weergoden het toelaten stapt Ralph Tuijn (47) woensdag 12 december in het Portugese Portimao, in zijn roeiboot Algea om te beginnen aan een overtocht van de Atlantische Oceaan. Deze week bereidt hij zich in Portugal voor op die tocht. Zijn finish ligt 6000 kilometer verder in Cayenne, in Frans-Guyana. De Noord-Hollander hoopt er tussen de 50 en 55 dagen over te doen. Als dat lukt is het een record: de snelste solo-oversteek van de Atlantische oceaan.

Waarom, Ralph Tuijn, waarom? En vooral: waarom wéér? Want het is niet de eerste keer dat hij voor de lol stormen, metershoge golven, haaien en containerschepen opzoekt. Hij kapseisde al achttien keer. Leed schipbreuk op een klein eiland. Hij weet dat zijn lichaam talloze zweren zal vertonen, geteisterd door het zout van de zee. Hij weet dat hij vier uur op en twee uur af zal moeten, dat zijn slaapritme afschuwelijk zal zijn. Hij deed het al zes keer eerder. Drie keer over dezelfde Atlantische Oceaan, afgelopen jaar nog zelfs. Maar ook over de Indische en Grote Oceaan. En oh ja, hij fietste ook al 100.000 kilometer door tachtig verschillende landen en deed een expeditie op de Zuidpool. Zo’n type.

Wáárom stap je dus weer in die boot? ,,98 procent van de mensen die een oceaan over roeit, doet dat maar één keer. Net zoals 98 procent van de mensen die de Mount Everest beklimmen dat ook maar één keer doet. Anderen blijven het doen: omdat het altijd sneller kan, omdat er altijd nog een record te breken is. Als deze overtocht me lukt en dan ook nog in minder dan 96 dagen, heb ik er toch weer drie records bij. En ik heb er al zes. Usain Bolt rende ook niet meer alleen voor de overwinning, wel voor het verzamelen van records.”

Snelste solo-oversteek van de Atlantische Oceaan

Om een lange opsomming te voorkomen: Tuijn heeft onder meer al de records van de snelste oversteek van de Atlantische Oceaan in vier- en vijfpersoonsboten. Hij hoopt daar nu de snelste solo-oversteek (die staat nu op 96 dagen) aan toe te voegen. En een geslaagde overtocht zou van hem de eerste zijn die vier keer van Europa naar (Zuid-)Amerika is geroeid.

Quote Ik hoop juist op slecht weer, de golven kunnen je snel de goede richting in meenemen, zonder dat je hoeft te roeien.” Ralph Tuijn

Of roeien in je eentje anders is dan met een team op een boot? Uit interviews, vorig jaar, na een overtocht met vijf man, spatte de frustratie over de onkunde van sommige minder ervaren en getrainde medereizigers. ,,Je bent als team net zo sterk als de zwakste schakel. Ik sluit niet uit dat ik in mijn eentje sneller ben dan met vijf man. Ik weet wat me te wachten staat en zoek het randje op. Met een groep gooi je bij een storm misschien eerder het drijfanker uit en ga je binnen zitten. Ik hoop juist op slecht weer, de golven kunnen je snel de goede richting in meenemen, zonder dat je hoeft te roeien.”

Gevaarlijk

Hoe gevaarlijk is de expeditie? ,,Niet zonder gevaar. Maar als ik van tevoren denk dat ik een expeditie niet zou overleven, zou ik er niet aan beginnen.” Kijken zijn kinderen (van 10 en 15) er ook zo tegenaan? ,,Ze weten dat het gevaarlijk is, wat ik doe. Maar eerlijk gezegd hebben we het bij het afscheid nemen vooral gepraat over het vakkenpakket dat de oudste zou gaan kiezen op school.”

Volgens planning zou Tuijn ergens begin februari in Frans-Guyana moeten aankomen. Of dat lukt, weet hij uiteraard nog niet. Wat hij wel weet: in mei 2019 stapt hij weer in een roeiboot. Dan met vijf anderen. Weer van Europa naar Zuid-Amerika. Lachend: ,,Dan ben ik de eerste die de oversteek in een zespersoonsboot heeft gedaan. Zo lang mijn lichaam dit soort dingen toelaat, zal ik het blijven doen.”

Plastic Soup Met zijn solotocht naar Zuid-Amerika wil Ralph Tuijn geld inzamelen voor de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet om te voorkomen dat er plastic afval in de oceanen beland. Tuijn: ,,Opruimen van plastic in de oceanen is prima, maar ik denk dat we er meer aan hebben om minder plastic te produceren zodat het überhaupt niet in zee kan belanden.”

Volledig scherm Tuijn tijdens een eerdere Oceaan-trip in 2007. © AFP

Volledig scherm Tuijn pakt woensdag, na aankomst in Portugal, zijn boot uit. Privebeeld. © privebeeld