Ralph (32) kreeg hartstilstand op het voetbalveld: ‘Herken schuldgevoel Eriksen’

Ralph Hovestad was vorige week zaterdag met de trainers van IJsselmeervogels op stap om het seizoen af te sluiten toen ze het nieuws over Christian Eriksen hoorden. De Deense international viel vlak voor rust in het EK-duel met Finland neer en bleef roerloos liggen. ,,Toen ik het hoorde, had ik het er echt moeilijk mee”, vertelt Hovestad vanuit het Italiaanse Umbrië, waar hij samen met vriendin Joyce het huwelijk van goede vrienden bijwoont. ,,We gingen wat eten, maar ik kreeg geen hap door mijn keel.”