Rake klappen en grote paniek: sportende jeugd getuige van clash tussen harde kern Feyenoord en FC Utrecht

Duitse man (22) opgepakt na bommelding op Schiphol

Een 22-jarige Duitser is vanochtend aangehouden in een vliegtuig op Schiphol, nadat hij een medepassagier had verteld dat hij een bom bij zich had. Het vliegtuig en de man zijn onderzocht. Daarbij zijn geen explosieven aangetroffen, meldt de marechaussee.

16 januari