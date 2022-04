Rai Vloet krijgt rijbewijs niet terug, justitie vervolgt voetballer voor ‘veroorzaken dodelijk ongeval’

Vloet (26) raasde vlak voor de crash met ruim 200 kilometer per uur over de snelweg. De gemeten hoeveelheid alcohol in het lichaam van de profvoetballer bedroeg 1,18 promille. Soms wordt een automobilist die het zo bont maakt vervolgd voor doodslag, al gebeurt dat zelden. Daarvoor is echter de voorwaardelijke opzet nodig, oftewel: Vloet moet hebben geweten dat hij ‘het aanmerkelijke risico nam dat iemand kan overlijden’.

Justitie houdt het in deze zaak dus voorlopig bij artikelen uit de Wegenverkeerswet. Maar ook voor roekeloos rijgedrag met dodelijke afloop is een lange celstraf van zelfs enkele jaren mogelijk.

De zitting van vanmiddag ging alleen over de vraag of Vloets rijbewijs langer ingevorderd blijft. Dat is verplicht een half jaar na inname van het rijbewijs. De rechtbank besloot, zoals werd verwacht, de invordering van het rijbewijs te verlengen. Duidelijk was al dat Vloet - die inmiddels in Kazachstan voetbalt en niet bij de zaak aanwezig was - zich daar niet tegen zou verzetten. De familie van Gio zei gisteren al dat ook zij niet bij deze eerste zitting aanwezig zouden zijn.

Vloet loog

Rai Vloet speelde toen het ongeluk gebeurde nog bij Heracles. Zijn situatie werd daar onmogelijk omdat fans het niet pikten dat hij weer op het veld verscheen. Bovendien bleek hij te hebben gelogen over het ongeluk. Hij hield de voetbalclub voor dat hij zich aan de snelheid had gehouden en dat hij niet te veel had gedronken. Dat bleek in beide gevallen onjuist. Vloet zei later dat hij verbaasd was dat hij zo hard bleek te hebben gereden.

In een video op Heracles TV liet Vloet eerder weten elke dag aan de familie van Gio te denken. Ook zei hij dat hij wilde dat hij de klok kon terugdraaien.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De zaak werd voor onbepaalde tijd aangehouden.