Radiodj Bob(87) kocht zelf plaatjes: ‘Toen had je nog geen YouTube’

‘Ken je Schubert? Hier, luister maar, ik weet zeker dat je het mooi vindt.” Bob van Huët sr. schuift een schijfje in zijn cd-speler. We luisteren naar een uitvoering van James Last. ,,Dit moeten ze na afloop van mijn crematie draaien.’’



Hij legt zijn magere handen in de mijne. ,,Steenkouwe paute. Komt doordat ik zo afgevallen ben.” In de Haagse keuken waar het voelt als een sauna, dirigeert hij een onzichtbaar orkest. Dat doet hij ook in de radiostudio, vertelt hij. Leuk voor de luisteraars die online kunnen meekijken naar zijn programma.



Bob van Huët (bijna 88) is een van de oudste dj’s van Nederland. Sinds mensenheugenis draait hij plaatjes. Eerst bij een piraat: stond zijn collega voor het raam om te waarschuwen als er een controleur aankwam. Zijn vrouw vond het te link, en dus stapte hij over naar een legaal station, Stad Den Haag.



Zijn liefde voor het radio maken ging zo ver dat hij verzoekjes van luisteraars van zijn eigen geld in de stad ging kopen als het gevraagde nummer niet in zijn platenkoffer zat. Wijlen mevrouw Van Huët vond dat hij overdreef. ,,Toen had je nog geen YouTube’’, klinkt het als postuum excuus.