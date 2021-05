Rachid zei iets van een geparkeerde bus op het fietspad, en werd aan één oog blind geslagen

Deze oude V&D-let­ters hangen straks in de tuin van Ruud: ‘Dit wordt een pronkstuk!’

30 april De grote V&D-letters van het voormalige warenhuis in Oss krijgen een bijzonder tweede leven. In Nuland worden ze namelijk het pronkstuk uit de collectie van Ruud de Bruin, die de letters als versiering aan de schutting hangt. De oud-medewerker is er dolblij mee.