Racefans kunnen dit weekend gratis naar Verstappen kijken in Zandvoort

HEMA komt na 90 jaar met het pittige broertje van de rookworst

17:10 Om te vieren dat de rookworst al bijna 90 jaar te koop is, heeft het Nederlandse warenhuis HEMA een pittige variant bedacht. Het pittige broertje van de vertrouwde klassieker is verkrijgbaar in limited edition, maar mocht de worst de winkels uitvliegen, dan overweegt HEMA de lekkernij in het assortiment op te nemen.