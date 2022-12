Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie

Man klimt in trolley­mast en balanceert op stroomka­bels, ‘Jump now’, vraagt de brandweer

De politie is vanmiddag kort voor 16.00 uur massaal aanwezig op het Stationsplein in Arnhem. Daar is een man in een mast geklommen waar de elektriciteitskabels van de trolleybussen aan hangen. De man balanceert op de kabels die hoog boven het plein hangen. Inmiddels loopt hij heen en weer op de trolleyleidingen. Honderden mensen zijn getuige.

