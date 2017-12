Raadslid beunt bij als kerstman: Het is ho-ho-ho van vroeg tot laat

Zo'n anderhalf uur is Marco Slinger (48) bezig om zich tot kerstman te transformeren. En dat zo'n beetje elke dag tussen Sinterklaas en Kerst. Deze dagen vliegen voorbij voor de kindervriend: er staan deze maand zo'n honderd boekingen door het hele land op de rol. ,,Ik doe grime en drie lagen lijm voor de baard op mijn gezicht. Mijn baard komt van een professionele baardenman in het noorden, die ook de baard van acteur Tim Allen van The Santa Clause-films heeft gemaakt. Ik wil er graag professioneel uitzien, mijn baard moet geen pratend geheel zijn."



Nieuwvener Slinger is niet zomaar een kerstman, in het dagelijks leven combineert hij het hebben van een entertainmentbedrijf, waarmee hij zich als clown of dj laat inhuren, met zijn werk als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Via de entertainmentbusiness is hij in het kerstmanschap gerold. Het meest opmerkelijke is echter dat Slinger namens het vijfzetelige Samen Beter Nieuwkoop raadslid van de gemeente Nieuwkoop is. ,,Ik was ergens aan het presenteren, toen wethouder Guus Elkhuizen van die partij me benaderde. Hij hoorde wel dat ik een mening had. Ik sta ook voor maart weer op de lijst."



Als kerstman komt hij overal: op beurzen, op kerstmarkten en in winkelcentra. Dinsdagavond trad hij op in Crazy Pianos in Scheveningen, gisteren was de kindervriend de hele middag in een peperdure horlogezaak aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam te vinden. ,,Ik ga met mensen op de foto, lok ze soms winkels in, lel wat aan mijn bel. Het is deze maand ho-ho-ho van 's morgens vroeg tot 's avonds laat."