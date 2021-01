Raadselachtige explosie vuilniszak in kazerne Assen: NFI start onderzoek

Coronavirus LIVE | Europese Commissie keurt vaccin AstraZene­ca goed, Nederland verwacht eerste levering begin februari

19:45 Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Nederland verwacht in de tweede week van februari een eerste, kleine levering vaccins van AstraZeneca. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.