Raad van State zet streep door gasplannen ex-minister Kamp

De Raad van State heeft besloten om de gaswinningsbesluiten van oud-minister Henk Kamp te vernietigen. ,,De onderbouwing deugt niet'', aldus de hoogste bestuursrechter van het land. De uitspraak betekent dat de gaswinning voorlopig blijft op 21.6 miljard kuub per jaar. Toch is er wel degelijk sprake van een 'overwinning' voor de Groningers, die al jaren kampen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

De rechter heeft de huidige minister Eric Wiebes een jaar de tijd gegeven voor een nieuw besluit, en heeft besloten dat de gaswinning niet voor vijf jaar kan worden vastgelegd, maar per jaar moet worden bepaald. Dit betekent dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het komende jaar 21,6 miljard kuub gas mag blijven winnen, totdat de huidige minister Eric Wiebes een nieuw besluit neemt. Die limiet wordt gezien als een tussenoplossing, omdat door het vernietigen van de besluiten eigenlijk de afspraken uit 2007 weer van kracht zouden worden. En in die uitspraak wordt geen limiet gesteld aan de gaswinning. Maar dat vond de rechter te ver gaan. Milieudefensie noemt het besluit van de Raad van State een 'historische overwinning voor Groningen en het klimaat'.

De voorganger van Wiebes, Henk Kamp, had volgens de rechter meer oog moeten hebben voor het veiligheidsbelang van de inwoners van het gaswinningsgebied. Hij had goed moeten onderzoeken welke mogelijkheden er waren om de gaswinning verder te beperken. Dat hij de NAM toestemming gaf om weer vijf jaar gas uit de grond te pompen zonder de risico's te beoordelen, noemde de rechter 'niet aanvaardbaar'.

Koude winters

Eerder, in 2015, besloot de rechter de gaswinning in Groningen te beperken tot 27 miljard kuub per jaar. De NAM stelde toen dat die hoeveelheid geen problemen moest opleveren in koude winters. De SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) deed na de uitspraak onderzoek en besloot dat de gaswinning per jaar moest worden verlaagd tot 24 miljard kuub per jaar. Diverse belangenorganisaties stapte massaal naar de Raad van State om de beslissing aan te vechten.

Onder meer belangenorganisaties zoals de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad en milieuorganisaties stapten naar de Raad van State, net als 51 gedupeerden, de provincie Groningen, negentien gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen.

De NAM was zelf ook naar de rechter gestapt omdat Kamp dit jaar besloot de maximale hoeveelheid met 10 procent terug te schroeven van 24 miljard tot 21,6 miljard kuub. Dat besluit is ook vernietigd, maar de grens die Kamp had vastgesteld blijft dus intact.

Reacties

Diverse politici hebben positief gereageerd op de uitspraak van de Raad van State, onder wie Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): ,,Dit is nu de zoveelste keer op rij dat de regering gecorrigeerd wordt door de Raad van State: het besluit rondom gaswinning deugt niet. Er is onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers en een besluit voor vijf jaar is veel te lang. Minister Wiebes is direct aan zet. Hij heeft de kans om het echt anders te doen en te kiezen voor de bevolking van Groningen en niet voor de grote gasbedrijven.''

De SP spreekt van een overwinning. ,,Geweldig nieuws voor alle Groningers", vindt Roemer. De partij vindt daarnaast dat uitspraak consequenties moet hebben, en heeft een debat aangevraagd met Wiebes.