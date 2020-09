Raad van State: afschot van edelherten in Oostvaardersplassen mag

Het provinciebestuur heeft naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter van Nederland ‘voldoende onderbouwd’ dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied. Uit rapporten waar de rechter zich op baseert, veroorzaken het huidige aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door overbegrazing schade in het gebied. Zo zijn riet, struiken en bomen verdwenen, zijn vogels verdwenen of in aantal afgenomen en zijn er sinds 2009 geen reeën meer waargenomen in het gebied. Er kunnen volgens de onderzoeken niet meer dan 490 edelherten in het gebied leven.