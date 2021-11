QR-code gecheckt en tóch besmet: ‘Ingevoerd om risico te verlagen’

Van iedereen is de QR-code volledig gecheckt en tóch raak je besmet. Bezoekers van concerten of cafés komen soms bedrogen uit. Het was een prachtig afscheidsconcert van De Kèls, ofwel ‘de kerels’. De mannen kregen zelfs een staande ovatie in het Gelderse dorpshuis op 17 oktober. Alleen de nasleep van het concert dat door zo'n honderdvijftig man werd bezocht was minder, erkent Theo Jansen van het Groesbeekse koor. ,,Ik vond het geweldig dat al die oude mensjes op hun mobiel of op papier een code hadden. Maar het bleek een schijnveiligheid.’’ Zeker twintig mensen raakten besmet. Zowel zangers als toeschouwers.