PvdA en GroenLinks leden die zien hoe hun partijleiders flirten met Rutte maken zich terecht zorgen

Christen­Unie-lei­der Segers: Dan maar een minder­heids­ka­bi­net

25 augustus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft VVD-voorman Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag gezegd dat ze maar eens serieus moeten gaan nadenken over een minderheidskabinet. Voor zichzelf lijkt hij geen rol meer te zien in een nieuw kabinet. ,,De kloof tussen partijen is alleen maar groter geworden in dit proces.’’