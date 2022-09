Puzzelfanaat? Samen online woorden zoeken tussen 17.00 en 18.00 uur

Wisam (37) werd op straat neergescho­ten en zijn hond bleef bij hem staan: waarom moest hij dood?

Het was een scène die velen in het hart raakte: de Capelse dj Wisam (37) werd in de zomer van 2021 op straat geliquideerd, waarna viervoeter Esco trouw aan zijn zijde bleef staan. De zaak is een van de weinige moorden die de Rotterdamse recherche vorig jaar niet oploste. Gaat dat veranderen?

28 september