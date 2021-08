Puzzelaars wereldwijd in rouw: ‘Godfather van de Sudoku’ overleden op 69-jarige leeftijd

Zijn dood werd dinsdag aangekondigd door Nikoli, het puzzelbedrijf waarvan hij mede-oprichter was. Kaji overleed aan galwegkanker, meldt het bedrijf in een verklaring. In 2008 zei Kaji in een toespraak dat hij verliefd werd op het spel Number Place, van origine een Amerikaanse puzzel. Dat gebeurde in 1984. Hij gaf het spel de naam Sudoku. ,,Ik wilde het een Japanse naam geven”, aldus Kaji. Sudoku betekent ‘enkele getallen'.

Eerste Japanse puzzelmagazine

Tegen die tijd begon hij met twee jeugdvrienden zijn bedrijf Nikoli, dat wereldwijd één van de grootste uitgevers van puzzeltijdschriften en boeken is. Het bedrijf hielp Sudoku vlak na de wisseling van de eeuw op de markt te komen. Het was het eerste puzzelmagazine van Japan.

Kaji wilde nooit ‘educatieve puzzels’ maken. Hij wilde dat zijn puzzels entertainment waren voor iedereen: van jong tot oud. Sudoku’s zijn er dan ook al jaren op verschillende niveaus, van relatief eenvoudig tot moeilijk. Om zijn team van bedenkers de nodige creativiteit en vrijheid te gunnen, werden de Sudoku’s met de hand opgesteld. Een computer kwam er niet aan te pas.

Puzzelfans wereldwijd beschrijven Kaji als iemand die zijn werk doordrenkte met zijn ziel. ,,Zijn belangrijkste bijdrage aan de wereld van logische puzzels is subtiel en ondergewaardeerd", aldus de aanvoerder van het Amerikaanse puzzelteam in The New York Times.

Slechte gezondheid

In juli van dit jaar trad Kaji af als directeur van zijn bedrijf, vanwege zijn verslechterde gezondheid. Ondanks dat hij miljoenen binnenhaalde met de Sudoko’s, zei Kaji eerder in een interview met The New York Times dat hij slechts een klein deel van dat geld had ontvangen. Dit omdat hij te laat was met het patent van de puzzel.

Daar had Kaji echter nooit spijt van. ,,We doen het uit liefde voor de puzzels, niet voor het geld", zei hij.

