Psychiater Dirk de Wachter: ‘Iemand met zoveel geluk als ik, moet zorgen voor anderen’

Vanaf zaterdag veel minder treinen door coronacri­sis

6:46 Wie vanaf zaterdag met de trein wil, moet rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De treinen rijden vanaf dan via een speciale basisdienstregeling. Op alle stations in Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.