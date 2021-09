PSV-supporters beter gevaccineerd dan gemiddelde Nederlander, ontdekt Testen voor Toegang

VIDEO Gerichte aanslag op gebouw van woningcor­po­ra­tie in Enschede, mogelijk om uitzetting zusjes

30 augustus De Enschedese woningbouwvereniging Ons Huis is maandagmorgen doelwit geweest van een gerichte aanslag. Bij een gebouw van de woningcorporatie stonden omstreeks tien voor vier twee auto’s van Ons Huis in brand, terwijl een derde overgoten bleek te zijn met een vloeistof. Mogelijk is dat gedaan uit woede over twee zussen die hun huis uit worden gezet na het overlijden van hun moeder.