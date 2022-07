Provinciehuis Leeuwarden op slot vanwege ernstige dreiging: ‘Er zou een man met explosief onderweg zijn’

met videoHet provinciehuis in Leeuwarden is vanmiddag afgesloten vanwege een ‘serieuze dreiging’ die is binnengekomen bij de politie. Er zou een man met een explosief voorwerp onderweg zijn naar het provinciehuis, zegt Statenlid Jaap Stalenburg (PvdA) tegen deze site. Hij baseert zich op informatie van Commissaris van de Koning Arno Brok. De informatie wordt onderzocht, de verdachte zou een bekende van de autoriteiten zijn. Statenleden zeggen hier al weken voor te vrezen.

De politie meldt ‘alle panden rondom de Tweebaksmarkt ontruimd’ te hebben. Het gebied is afgezet en niet toegankelijk voor publiek. De straat voor het provinciehuis is ontruimd. Daar waren ‘tientallen demonstranten’ aanwezig die protesteren tegen het stikstofbeleid, aldus de provinciewoordvoerder. Of er een verband is tussen dit protest en de bomdreiging, is niet duidelijk.

‘Het is hier gespannen’

De deuren van het provinciehuis zijn gesloten, er zitten zo’n 140 tot 150 mensen binnen. Statenleden moeten in de Statenzaal blijven, de vergadering is geschorst. ,,Het is hier best gespannen ja”, zegt statenlid Jaap Stalenburg. ,,Dit is de zoveelste escalatie. Zo gaat het al weken in onze provincie. Het begint langzamerhand een echt Fries probleem te worden. Politici worden thuis opgezocht, hier voor de deur staan betonblokken omdat ze bang zijn dat er een gek een keer naar binnenrijdt. Zo kan het toch niet langer?”

De politie en provincie moeten volgens Stalenburg streng optreden tegen deze groeiende dreiging. ,,Dit begint echt helemaal uit de hand te lopen. Laatst ging er ook al een bijeenkomst niet door omdat er sprake was van dreiging. Ik word niet zo snel bang of boos, maar deze intimidatie begint mij de strot uit te hangen. Het kan niet zo zijn dat wij als Statenleden nu gegijzeld moeten worden omdat iemand het idee heeft dat hij zijn zin niet krijgt.”

De dreiging rondom het provinciehuis hangt al dagen in de lucht, zegt ook Sijbe Knol, fractievoorzitter van de FNP in Provinciale Staten. ,,Ik maak mij hier hele grote zorgen om. Dit is heel on-fries”, verzucht Knol vanuit de Statenzaal. Zondag stuurde de fractievoorzitter nog een brandbrief naar het kabinet waarin hij waarschuwde voor toenemende dreiging en intimidatie in aanloop naar een Statenvergadering die vandaag zou plaastsvijnden. ,,Ultrarechtse media lopen door Nederland en ook door de straten van Leeuwarden. Een gedeelte van de inwoners is wanhopig en wordt in de handen van het populisme gedreven”, schrijft Knol in de brief.

Niet even prettig

Een woordvoerder van het provinciehuis zegt dat er vandaag minder mensen binnen zijn dan normaal, omdat een thuiswerkadvies was uitgegeven vanwege verwachte protesten. ,,Niet iedereen vindt het even prettig om daar doorheen te moeten het gebouw in en uit.” Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het gemeentehuis, iets verderop in de stad, ‘gewoon open is’. De protesten bij het provinciehuis zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet, zegt hij.

Verdachte situatie

De politie kan nog niet meer kwijt dan dat er signalen zijn van een verdachte situatie. ‘Wij nemen deze signalen serieus en doen onderzoek naar de aard en achtergrond van de melding’, aldus de politie.

Volgens een medewerkster van de Ierse pub op de Tweebaksmarkt moest iedereen op last van de politie naar binnen. ,,Ons terras is ontruimd”, zegt ze aan de telefoon. ,,Er lopen hier heel veel agenten rond. Ik zie er ook een met een kogelwerend vest.” De aanwezigen mogen voorlopig niet naar buiten, er staan rond 13.00 uur zeker acht politiewagens op de Tweebaksmarkt.

Agenten die ter plaatse zijn zeggen geen idee te hebben hoe lang het gebied afgezet zal blijven. ,,Nog nooit eerder meegemaakt”, vertelt een buurtbewoonster die een kijkje neemt ,,dat de politie in kogelwerende vesten rondrijdt hier”. Bij het politielint staan ongeveer acht demonstranten die het gebeuren filmen. Zij hebben rode zakdoeken bij zich en een omgekeerde Nederlandse vlag. Bij eerdere vergaderingen stonden er tractoren voor het provinciehuis, dat was vandaag niet het geval.

Volledig scherm Panden in het centrum van Leeuwarden werden woensdagmiddag plots ontruimd. © Anton Kappers

Volledig scherm © ANP