Provincie Groningen waarschuwt voor 'ronselpraktijken' van windmolenparkbouwer Prowind

Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is het vroegtijdig benaderen van omwonenden onverstandig. De gemeente heeft voor de productie van duurzame energie nog geen locatiebeleid en voorwaarden ontwikkeld. De gedeputeerde stelt dat het bedrijf voor de muziek uitloopt en gemeentelijke besluiten moet afwachten. ,,Op deze manier krijgt Prowind geen poot aan de grond. Het bedrijf verprutst het voor zichzelf’', zegt Homan.

Gedeputeerde heeft moeite met ontwikkelaars die ‘de hort op gaan’

Prowind onderzoekt de mogelijkheden om bij Veelerveen en in de buurtschap Over de Dijk bij de Duitse grens windparken te bouwen. Homan: ,,We zien vaker dat ontwikkelaars de hort op gaan en de omgeving bij hun plannen willen betrekken. Zo gaat het in Groningen niet meer werken. Als provincie zeggen we: er komt geen windmolen bij zonder dat een gemeente weet wat het wil met duurzame energieproductie. Ik heb hierover met de gemeente Westerwolde gesproken.’'

‘Mensen worden door Prowind omgekocht’

De Partij voor de Dieren sloeg deze week alarm tijdens een commissievergadering in Provinciale Staten. ,,Mensen die in de buurt van het gewenste windpark wonen, worden door Prowind omgekocht’', stelde PvdD-fractievoorzitter Ankie Voerman. ,,Bij een aantal mensen bestaat de angst dat de gemeente uiteindelijk kan worden overruled door de provincie. Daarna vloeit het geld dat met het windpark wordt verdiend vooral in de zakken van Prowind.’'

Inwoners moeten windmolen krijgen

Homan zegt dat het zo niet werkt. ,,Dit provinciebestuur wil windmolens voor en door de Groningers. Dat moet in samenwerking met energiecoöperaties en energiebedrijven die overleggen met de gemeente en investeren in de omgeving. Wij willen dat inwoners collectief een windmolen krijgen. We nemen de tijd om dit in de provincie goed te organiseren.’'

‘Wat Prowind in Westerwolde doet, werkt averechts’