Protest publieke sector: 'ik moet langer doorwerken, multinationals krijgen geld'

Vanaf het Lange Voorhout in Den Haag liepen meer dan drieduizend zorgmedewerkers, defensiepersoneel en agenten in een stoet langs de vier betrokken ministeries om hun onvrede te uiten. Jos Felen uit Friesland: ,,,Ik moet straks een jaar langer doorwerken terwijl multinationals dat geld krijgen." Juffen Karin en Jessica: ,,We zijn met zoveel. We moeten ons laten horen, anders gebeurt er niets.'' Rond half acht was de demonstratie voorbij.