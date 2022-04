ProRail: Spooronderhoud in gevaar door oorlog Oekraïne en grote personeelstekorten

Jaarlijks gebruikt ProRail ruim 22.000 ton staal, met name spoorstaven. Dat staat gelijk aan 400 kilometer rails. Ook wordt veel koper en aluminium gebruikt. ,,Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van metalen echter fors gestegen, ook kampen we geregeld met tekorten”, vertelde ceo John Voppen vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021.

Hij sprak over prijzen die tientallen procenten hoger liggen. Het is de reden dat ProRail deze week de aanbesteding van de Maaslijn stopzette. Deze spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond moet elektrisch worden gemaakt, ook dienen er op diverse plekken dubbel spoor te komen.

Hoogeveen

,,De impact van de oorlog in Oekraïne is zo groot dat geen aannemer zich voor het project heeft gemeld”, lichtte financiële topvrouw Mirjam van Velthuizen-Lormans toe. Het project toch uitvoeren zou bovendien betekenen dat veel ander werk op de tocht komt te staan. ,,Het haalt te veel materialen en menskracht uit de markt. Dat is onverantwoord.”

Ook de aanpassing van het spoor bij Hoogeveen wordt getroffen door materiaaltekorten. Het project, dat tussen 7 en 23 mei gepland staat, kan volgens ProRail niet voltooid worden. Onderdelen die met seinen en treinbeveiliging samenhangen blijken niet beschikbaar. Het betekent dat reizigers tussen Groningen en Zwolle voorlopig geen rijtijdwinst van ruim een minuut krijgen. Ook de betere overstapmogelijkheden blijven voorlopig uit. ,,Wanneer we het werk wel kunnen afmaken, weten we nog niet.”

Het spoor rond Leiden CS ging in 2019 compleet op de schop, net zoals het station. Jaarlijks voert ProRail op tientallen plekken in Nederland onderhoud uit. Het ene project klein, het andere groot.

Taskforce

Complicerende factor is dat ProRail niet zelf de materialen inkoopt, dat doen de aannemers die projecten uitvoeren. Zij dragen ook de risico's van bijvoorbeeld prijsstijgingen. ,,Deze risico’s bij de markt neerleggen gaat nu niet”, stelt Van Velthuizen-Lormans. ProRail kijkt daarom momenteel of bepaalde contracten kunnen worden aangepast. ,,De risicotermijn van twaalf maanden is te lang en gaat dan op onderdelen naar drie maanden.”

Om onderhoudswerk zoveel mogelijk te laten doorgaan, heeft ProRail een speciale taskforce ingesteld. ,,Die zit er dag in dag uit op.” Voorlopig zijn de meeste werkzaamheden niet in gevaar, beweert de spoorbeheerder. Topman Voppen sluit echter niet uit dat dat later wel het geval zal zijn. ,,Vertragingen zijn bijvoorbeeld niet uitgesloten.” St

Stationsroltrappen vreten stroom ProRail wil komende jaren het eigen energieverbruiken verder terugdringen en kijkt daarvoor nadrukkelijk naar de roltrappen. ,,We verbruiken nu jaarlijks evenveel energie als een middelgrote stad”, zegt directielid Ans Rietstra. Gekeken wordt onder meer naar de roltrappen, die goed zijn voor 20 procent van het stroomverbruik. Het verwarmen van de ruim 5.000 wissels bij koud weer vergt nog eens 12 procent. Rietstra benadrukt dat roltrappen niet geheel uitgezet worden. ,,Mensen die niet goed de trap op komen, zijn er immers afhankelijk van.” Er zijn echter ook systemen dat roltrappen pas aan gaan als er reizigers op lopen.

ProRail overweegt desnoods andere type spoorstaven te gebruiken voor spoorwerkzaamheden. Zo zijn er spoorstaven van zachter staal die minder schaars zijn. Ook wil de spoorbeheerder bestaande spoorstaven die aan het einde van hun looptijd zijn, hergebruiken. ,,Dat kan op zich prima”, stelt Voppen. Wel kunnen de zwaarste goederentreinen dan niet over het spoor rijden. Of staven moeten eerder vervangen worden. ,,We kijken of we dat op bepaalde trajecten toch kunnen doen.”

ProRail-ceo John Voppen.

Tekort aan mbo-technici

De fors gestegen prijzen betekenen ook dat ProRail komende jaren mogelijk minder kan doen. Dat wringt, want de bedoeling is om juist meer onderhoud en projecten uit te voeren. ,,Het is simpel”, erkent Voppen. ,,We hebben geld nodig om al het geplande werk te doen.” Hij is in gesprek met het ministerie over het budget.

Als klap op de vuurpijl kampt ProRail ook nog met forse personeelstekorten. ,,Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele spoorsector.” Met name monteurs en technici op mbo-niveau zijn schaars. ,,Het spoor is niet de meest sexy sector. De werkomstandigheden zijn best hard: treinen moeten overdag rijden, dus het werk is vaak ‘s nachts en in het weekend.”

ProRail in 2021: 86 miljoen verlies, problemen in Rotterdamse haven ProRail sloot het jaar 2021 af met een verlies van 85 miljoen euro. Dat tekort komt grotendeels doordat onderhoudscontracten van de Europese Commissie korter moeten: maximaal vijf jaar in plaats van tien jaar nu. Het betekende dat ProRail bestaande contracten met aannemers moest openbreken en verkorten. ,,We hebben daarvoor een afkoopsom moeten betalen aan onze aannemers”, vertelde financieel directeur Mirjam van Velthuizen-Lormans. Topman John Voppen stelde tevreden te zijn over 2021. Mede door het vanwege corona fors lagere aantal reizigers zijn alle punctualiteitsdoelen van de overheid gehaald. Treinen reden doorgaans prima op tijd. Wel stak Voppen de hand in de eigen boezem voor wat betreft het achterstallig onderhoud in de Rotterdamse haven. ,,Daar moeten we echt vol aan de bak.” Nu komt het te vaak voor dat goederentreinen niet kunnen rijden omdat er onverwachte reparaties aan het spoor moeten worden gedaan. Ook zijn veel wissels versleten en ontbraken blusfaciliteiten. De spoorbeheerder is inmiddels gestart met het project Infra op Orde om het havenspoor weer in optimale conditie te krijgen. Afgelopen jaar zijn vijftig overwegen vernieuwd en werden 25 wissels en 10 kilometer spoor vervangen.

De problemen worden versterkt nu veel werknemers binnen enkele jaren met pensioen gaan. Om de tekorten aan te pakken begint ProRail in het eigen railcentrum te Amersfoort een mbo-opleiding Spoor, samen met onderaannemers en het lokale ROC. ,,Het is een pilot om te kijken of we zo meer personeel kunnen vinden.” Voppen zegt twee typen monteurs te zoeken: de categorie voor de bovenleiding en monteurs voor de beveiligingssystemen.

Op diverse andere manieren wordt gepoogd meer personeel te krijgen. Zo is er een project met statushouders en wordt personeel gedeeld met Rijkswaterstaat.