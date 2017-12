ProRail niet blij met treinsurfer: 'Ontoelaatbaar en illegaal'

Het filmpje is op 30 november op YouTube geplaatst onder de naam The Climbing Dutchman en kwam vandaag onder de aandacht van de spoorbeheerder. De woordvoerder legt uit dat het niet alleen heel gevaarlijk is voor de treinsurfer zelf, het is ook hinderlijk voor het treinverkeer en voor andere reizigers. ,,Als er melding wordt gemaakt van dit soort taferelen wordt het treinverkeer stilgelegd of aangepast en daardoor ontregeld. Dit levert vertragingen op en daar zijn we helemaal niet blij mee."