ProRail bereidt zich voor op storm Corrie: storingsploegen paraat en minder intercity’s

Isala roept oud-patiënten sjoemelen­de gynaeco­loog Wildschut op zich te melden: ‘Taboe nog groot’

Ziekenhuis Isala in Zwolle roept via advertenties in dagbladen oud-patiënten van dokter Jan Wildschut op om zich te melden. De voormalig gynaecoloog gebruikte tussen 1980 en 1993 zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Sophia ziekenhuis, dat later opging in Isala.

28 januari