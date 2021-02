Profkapper Arjan: ‘Zelf je haar knippen? Pak een nagelschaartje’

Coronavirus LIVE | Test- en vaccinloca­ties dicht vanwege winterse omstandig­he­den, Britten krijgen geen vaccinatie­p­as­poort

10:58 Het voor zondag geplande Catshuisoverleg over de avondklok is afgelast wegens code rood. Alle test- en vaccinlocaties van de GGD zijn vandaag dicht, vanwege de winterse omstandigheden. Verder is het aantal coronapatiënten op de Belgische intensive care voor het eerst in vier maanden tijd onder de grens van 300 gedoken. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.