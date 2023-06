Proef met betere rechtsbijstand in jeugdzorg werkt averechts: vertrouwde advocaat uit beeld

Sylvia Reijnen vertrouwt mensen niet snel. Maar met haar advocaat heeft ze in de lange strijd om haar kinderen met jeugdzorg wél een band opgebouwd. En toen plofte onlangs een brief op de deurmat. Ineens had ze een nieuwe advocaat, toegewezen door de rechtbank. ,,We hebben al zoveel meegemaakt met jeugdzorg. En nu dit.”

Het is óók het resultaat van een pilot van minister Franc Weerwind, die ouders die met jeugdzorg te maken hebben van betere rechtsbijstand wil voorzien. Niet voor niets, want uit een rapport bleek vorig jaar nog: veel ouders staan machteloos tegen een machtig uitvoeringsapparaat, als jeugdzorg de rechter vraagt gezinnen onder toezicht te stellen, kinderen uit huis te plaatsen of, zoals bij Reijnen het geval is, het gezag van ouders over hun kind te beëindigen. Het zijn maatregelen die diep ingrijpen, maar waarbij sommige ouders en kinderen zich amper kunnen verweren, omdat ze een weg naar een advocaat niet vinden of er geen kunnen betalen.

Toewijzing van een gratis advocaat moet dat veranderen. Nu loopt een proefproject bij gezagsbeëindigingen, in juli volgt gratis rechtsbijstand bij uithuisplaatsingen. Het is het idee ‘zo faciliterend mogelijk’ te werken, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. ,,Ouders hoeven er niet zelf achteraan,” zegt een woordvoerder. Waar de schoen wringt: de advocaten die worden toegewezen, zijn gespecialiseerd in civiel jeugdrecht. Maar ook advocaten die in het jeugd- en familierecht zijn gespecialiseerd staan traditiegetrouw ouders bij.

Zo ook Annelien Witteveen, de advocaat van Reijnen, die dus plots van Reijnens zaak werd gehaald. Terwijl het advocatenkantoor waarvan Witteveen deel uitmaakt bezig was de toewijzing van de rechtbank terug te draaien, bleek Sylvia’s dossier al te zijn doorgestuurd naar haar nieuwe advocaat. Reijnen: ,,Ik werd maar van het kastje naar de muur gestuurd. En ondertussen bleek de advocaat die me was toegewezen, mijn zaak aan een collega te hebben overgedragen. Die stond trouwens ook niet op de lijst van de rechtbank, maar dat kon blijkbaar wél, terwijl ik al had opgegeven dat ik mijn advocaat kon houden.”

Zo belandde Reijnens dossier bij nota bene de advocaat die ook haar ex-man vertegenwoordigt. ,,Het is echt heel fijn dat er een gratis advocaat voor mensen beschikbaar is, maar ik werd gewoon van de regen in de drup geholpen.”

Verschillend

Witteveen zegt dat het van rechtbank tot rechtbank verschilt hoe er met voorkeursadvocaten wordt omgegaan. ,,In dit ene geval duurde het weken voordat het werd rechtgezet, bij een andere rechtbank ging dat sneller.” Maar eigenlijk zou er geen probleem moeten zijn, benadrukt het ministerie van J en V. ,,Ouders worden gebeld door een jeugdrechtadvocaat en deze geeft aan dat hij of zij tot hun dienst staat en vraagt of er wellicht al een eigen advocaat is.” Een vertrouwde advocaat moet vervolgens meteen en gemakkelijk bij de rechtbank aan kunnen geven dat deze in beeld blijft. ,,Ook een advocaat uit het personen en familierecht kan ouders bijstaan in het kader van deze pilot.”

Zowel Witteveens kantoorgenoot Mieke Krol als advocaat Richard Korver begrijpen niet waarom ouders er niet meteen op worden gewezen dat een advocaat toegewezen kan worden, maar er ook zelf een keuze gemaakt kan worden. Korver: ,,Het gemak waarmee dit plaatsvindt irriteert me en ik vraag me af of dit de positie van ouders sterker maakt.” Krol: ,,Ik begrijp niet dat er niet één zin in de brief naar ouders wordt toegevoegd: ‘heeft u al een advocaat, laat die dan binnen een week contact opnemen met de rechtbank’. Dat schept duidelijkheid.”

Huilend

Nu hing bij Krol's kantoor kortgeleden nog een ouder huilend aan de telefoon. Op donderdag was er een zitting geweest, op vrijdag kreeg de cliënt een brief waarin stond dat ze een nieuwe advocaat kreeg toegewezen. ,,Die snapte er niks van en dacht dat ons kantoor haar niet meer wilde.” Advocaat Marco Erkens benadrukt op zijn beurt waarom het belangrijk is zo’n relatie niet te verstoren: ,,Jeugdzaken zijn vaak een kwestie van de lange adem. De zaak beter kennen zorgt vaak ook voor een betere vertegenwoordiging van de belangen.”

Advocaten die hun zorgen uiten, wordt al snel broodnijd verweten. Maar Krol en Korver benadrukken: het gaat om het principe van de vrije advocatenkeus, met broodnijd heeft dat niks te maken. ,,We moeten duidelijk zijn als het gaat om het fundamentele recht zelf een advocaat te mogen kiezen.” Korver en Krol pleiten voor aanpassing van de regeling. ,,Ik vind dat die ernstig tekort schiet.” Zeker omdat ze in de praktijk zien hoe dossiers van ouders naar de toegewezen advocaten worden gestuurd. Korver: ,,Het is alsof privacy er bij voorbaat niet toe doet.”

