Problemen Schiphol hardnekkig: ‘Niet zomaar op te lossen’

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemt het ‘erg vervelend’ voor de reizigers dat het weer zo druk is op Schiphol , maar denkt dat de problemen wel eens hardnekkig kunnen blijken. ,,Een personeelstekort is een probleem dat breder speelt dan alleen in de luchtvaart, en dat zich niet 1, 2, 3 laat oplossen”, laat hij weten.

Volledig scherm De luchthaven kampt met grote tekorten aan personeel omdat er sprake is van honderden vacatures bij de incheckbalies, beveiliging en in de bagagekelder die niet ingevuld kunnen worden. © ANP Het ministerie houdt ‘de situatie in de gaten’ en staat in contact met Schiphol, geeft de bewindsman aan. ,,Goed dat Schiphol in gesprek gaat met luchtvaartmaatschappijen om te kijken naar oplossingen om de drukte voor komende weken en voor de zomervakantie te beheersen. Ik hou hierbij een vinger aan de pols.”



Er staan vandaag wederom lange rijen in de vertrekhallen. Via luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers excuses aan voor de langere wachttijden die ontstaan zijn door vakantiedrukte en personeelsgebrek. Het is de luchthaven niet gelukt om de reizigersaantallen omlaag te brengen, maar ‘de drukte is beheersbaar’, aldus een woordvoerster. Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer vandaag.



De problemen op het vliegveld worden veroorzaakt doordat er te weinig mensen aan het werk zijn om de passagiersstroom aan te kunnen. Het vliegveld heeft daarom geprobeerd om vandaag te zorgen dat er 5800 mensen minder zouden vliegen, maar slaagde daar niet in. Intussen zijn de luchtvaartmaatschappijen geïrriteerd dat het vliegveld de reizigersstroom niet aankan. Brancheorganisatie IATA noemde de problemen eerder schandalig.

Geen nieuwe boekingen

Tweede Kamerlid Wybren van Haga windt zich ook op over de problemen op het vliegveld. ,,Schiphol had de drukte kunnen verwachten, maar reageert apathisch en vraagt reisorganisaties om dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week zelfs helemaal geen nieuwe boekingen aan te nemen”, zei hij gisteren in een verklaring.

Van Haga noemt Schiphol-directeur Dick Benschop lamlendig, en vindt dat die ‘met pek en veren’ weg moet. Bovendien zou Harbers de verhoging van de zogenoemde havengelden die maatschappijen moeten betalen om dit jaar op Schiphol te mogen vliegen, moeten terugdraaien.

'Vreselijke verhalen’

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft een kijkje genomen op het vliegveld, blijkt uit een tweet die hij vandaag verstuurde. Daar sprak hij naar eigen zeggen Nederlanders die in de rij stonden en bang waren dat ze hun vlucht zouden missen. ,,Vreselijke verhalen aangehoord”, stelt hij erover.

Hij noemt het niet uit te leggen dat het vliegveld in Lelystad nog niet in gebruik is genomen terwijl de luchthaven wel klaar is. Volgens hem zou dat vliegveld Schiphol kunnen ontlasten door vakantiegangers over te nemen, al bleef onduidelijk waar die luchthaven dan personeel zou moeten vinden.

Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt gaat niet mee in die redenering. Het vliegveld in Flevoland kan maar een fractie van het aantal passagiers van Schiphol aan en zou bovendien dezelfde personeelsproblemen hebben als Schiphol, merkt Omtzigt op. ,,Op de Dag van de Arbeid, 1 mei, kun je wellicht stilstaan bij het feit dat er mensen zijn die voor het minimumloon de koffers uit de vliegtuigen halen.” Ze kunnen daar volgens Omtzigt slecht van rondkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo snel mogelijk praten over zomervakantie

Reisbrancheorganisatie ANVR wil zo snel mogelijk met Schiphol om de tafel om te spreken over de problemen die er op de luchthaven zijn en over hoe de zomervakantie wél vlekkeloos kan verlopen. Voorzitter Frank Oostdam zegt blij te zijn dat dit weekeinde geen sprake is van chaos, zoals vorige week toen er gestaakt werd op de luchthaven. Maar écht blij is hij natuurlijk niet met de hele situatie. ,,Maar we hebben besloten dat niet steeds te blijven roepen. Dit wist je lang van tevoren, maar we moeten nu de blik vooruit hebben. Vandaag loopt het wel een beetje door en de mensen die ik vandaag op Schiphol sprak zijn gelaten. Zo van: als we het vliegtuig maar halen.” Hij hoopt zo snel mogelijk na de meivakantie met Schiphol te spreken over ,,hoe we het in de zomervakantie zo goed mogelijk kunnen inrichten. En dat we vertrouwen krijgen dat Schiphol het op orde krijgt.”

Dat het nu geen chaos is, is een compliment aan de Schipholmedewerkers waard, zo stelt hij. ,,Maar er zijn wel hele lange wachttijden.” Volgens hem kunnen niet alle problemen op Schiphol worden afgewenteld, de luchthaven heeft volgens hem te maken met personeelstekorten op alle ‘schijven’: bij Marechaussee, grondpersoneel, bagagebedrijven.

Tientallen miljoenen euro's schade

De schade wordt veroorzaakt doordat geboekte accommodaties door geannuleerde vliegreizen leeg blijven staan. ,,De accommodaties zullen zeggen: ‘dat de klant niet komt is niet mijn probleem”, zei Oostdam daarover al eerder. De ‘hevig gefrustreerde en boze’ reisorganisaties zullen die schade proberen te verhalen op Schiphol. Ook het vertrouwen in Schiphol dat hierdoor afneemt kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het aantal boekingen bij reisorganisaties. ,,De schade is nog veel groter dan we ons kunnen voorstellen”, gaf hij al aan. Als de problemen aanhouden, kan die volgens hem in de tientallen miljoenen euro’s lopen, zo stelde hij een aantal dagen gelden al.

Reizigers wordt geadviseerd om met de drukte rekening te houden en op tijd naar de luchthaven te komen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: