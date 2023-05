Problemen in winkelketens door grote pinstoring lijken voorbij

Veteraan Johan (102) zal één ding nooit vergeten: de Javazee, en hoe die in 1942 in brand stond

Als Johan Geneuglijk (102) zijn ogen sluit, ziet hij het weer voor zich. De Javazee, en hoe die op 27 februari 1942 in brand stond. Als jonge matroos was hij bij die slag aanwezig. Nu is hij de enige die, bij leven en welzijn, dat verhaal nog kan navertellen. ,,Dat een schip voor je ogen in tweeën breekt. Ja, dat gaat dwars door je heen.”