Privacywaakhond kritisch over plan voor meer bevoegdheden NCTV: ‘Voorstel lijkt een vrijbrief’

Hier liggen de kerstver­sie­rin­gen al klaar: ‘Veel vrolijke dingen, daar zijn we wel aan toe’

Heeft u hem al staan, dé boom? Grote kans. Of in elk geval al de nodige lichtjes, een paar ballen, misschien al een mini-dorpje. We zijn corona beu, balen van alle prikdiscussies en sluiten de boze buitenwereld buiten door de gezelligheid van kerst eerder dan ooit binnen te halen. En dat is duidelijk te merken bij de tuincentra en speciaalzaken.

10:44