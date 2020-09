Primera-ondernemer lanceert na vijf overvallen inzamelingsactie voor ultieme veiligheidsmaatregel

De eigenaar van enkele Primera-winkels in Lelystad is een wel heel opmerkelijke crowdfundingactie gestart. Dit omdat hij voor de vijfde keer is overvallen. Met het ingezamelde geld hoopt Ronald Riecker een kassasysteem te kunnen bekostigen dat overval-proof is.

Zo'n gesloten kassasysteem kost zo'n 10.000 euro en zoveel geld heeft de ondernemer niet. In de hoop dat mensen hem financieel willen steunen, lanceerde hij een week geleden een inzamelingsactie. De teller staat inmiddels op ruim 600 euro. ,,Veel mensen reageren enthousiast en willen best wel wat bijdragen. Hopelijk is het genoeg om in december het nieuwe systeem aan te schaffen”, verklaarde Riecker tegenover Omroep Flevoland.

Na vijf overvallen, de voorlopig laatste vond op 10 september plaats, is hij het naar eigen zeggen zat. ,,Het is altijd weer een k**-gevoel en het doet pijn, maar je bent ook boos en bang. Ik durf niet eens meer even naar de supermarkt te gaan omdat het personeel dan alleen is en ik bang ben dat de overvallers dan weer binnenkomen. Het is gewoon niet leuk winkelen meer.’’

Eén oplossing

Rienck deed er naar eigen zeggen alles aan om zich te wapenen tegen overvallen en inbraken. Zo vraagt hij zijn klanten zoveel mogelijk te pinnen en investeerde hij flink in de beveiliging van zijn winkels. ,,Op beveiligingsgebied is er niets meer te krijgen. We hebben tijdsloten, een DNA-spray, een mistgenerator en zeer goede camerabeveiliging. Helaas blijkt het niet afdoende.’’

Met de verhuurders en gemeente Lelystad is volgens hem herhaaldelijk maar tevergeefs gesproken over oplossingen, bijvoorbeeld de plaatsing van bewakingscamera’s in en om het centrum. Er is volgens hem nog maar één oplossing: een gesloten kassa systeem. “Dan kan niemand meer bij het geld. Ook het personeel niet. Helaas zijn deze systemen nog zo duur dat het voor ons soort winkels niet te betalen is. Zeker niet in deze corona tijd. Maar ik voel mij verantwoordelijk om mijn personeel een veilige werkplek te kunnen aanbieden’’, schrijft de ondernemer bij zijn inzamelingsactie.