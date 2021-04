Prikwijzer: wanneer ben jij aan de beurt en welk vaccin krijg je?

Achter­hoeks testfes­tijn voor 10.000 man, ziekenhuis vreest besmet­tings­golf

19 april Na de commotie over het 538-testevenement in Breda, zijn er ook zorgen over een vergelijkbaar testfestijn in de Achterhoek. Het gaat om het Achterhoekse testfestijn Startschotgala, waarbij 10.000 man samenkomen. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem vreest een besmettingsgolf.