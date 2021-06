Prikregistratie nog steeds problematisch: 1,8 miljoen vaccinaties ontbreken in RIVM-database

VIDEO Opnieuw zoekactie naar sinds 1993 vermiste Tanja Groen, nu op Brabantse heide

15 juni In het onderzoek naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen is de politie vanochtend een zoekactie gestart op de Strabrechtse Heide bij Heeze (Noord-Brabant). In recente getuigenverklaringen komt de heide steeds terug.