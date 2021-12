Prik met eiwitvaccin Novavax over drie maanden mogelijk

Niet voor boosterprik

Het vaccin van Novavax is alleen beoordeeld voor eerste en tweede vaccinatie en niet voor een boosterprik. Ook is nog niet bekend of er mogelijk zeldzame bijwerkingen zijn, omdat het vaccin nog niet op grote schaal is toegepast.

De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is voldoende veilig en werkzaam gebleken volgens de deskundigen. Een nadeel is echter dat nog niet bekend is in hoeverre dit vaccin werkzaam is tegen de omikronvariant van het virus, die hard op weg is om dominant te worden in Nederland. Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt.