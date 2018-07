Prijs nieuwbouwwoningen stijgt hard

Nieuwbouwwoningen stegen in die periode 11,2 procent in prijs. Bestaande woningen, waarvan er veel meer zijn, werden 9 procent duurder. De gemiddelde prijs voor een nieuwbouw-koopwoning in Nederland is nu ruim 350.000 euro. Begin 2015 was dat nog bijna een ton minder. Een bestaande koopwoning kost in doorsnee net geen 280.000 euro.