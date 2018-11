Preventielijn zelfmoord komt met gespreks-app

Liefst 200 miljoen voor gemeenten om gapende gaten bij jeugdzorg te dichten

1 november De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Het geld gaat vooral naar middelgrote gemeenten als Eindhoven, Leeuwarden en Venlo. Toch is het niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd.