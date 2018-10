Premie WA-autoverzekering door het dak: bijna 1000 euro

Autobezitters in Rotterdam zijn het duurst uit. Een gemiddelde WA kost er 943 euro, 37 procent meer dan in 2016. Verzekeraars kijken naar de woonplaats om het risico en de bijhorende premie vast te stellen.

Volledig scherm WA premie per stad © ADR Vergelijkingssite Independer onderzocht de stijging van de jaarpremies van WA-autoverzekeringen in acht grote steden. Ook in Tilburg (36 procent) en Amsterdam (35 procent) gaan de premies snel omhoog. Is Rotterdam met 943 euro het duurst, in Tilburg ligt het premiebedrag gemiddeld op 768 euro. Amsterdammers betalen gemiddeld 839 euro. In Groningen stegen de gemiddelde WA-premies met 18 procent het minst snel. Gemiddeld ligt de premie hier momenteel op 633 euro.

VW Golf

Verzekeraars kijken naast woonplaats, leeftijd en rijervaring ook steeds meer naar het type auto dat je wilt verzekeren. Met niet ieder model wordt evenveel schade gereden. Een BMW 3 is het duurst. Allemansvriend VW Golf komt op de tweede plaats. Een 21-jarige met nul schadevrije jaren die in Rotterdam woont én een oud VW Golfje rijdt, loopt volgens de verzekeraars driedubbel risico (leeftijd, woonplaats en autotype) en dat vertaalt zich in de premie: de goedkoopste WA-verzekering kost 1527 euro per jaar. Als de 21-jarige naar Groningen verhuist, kost de verzekering 661 euro minder.

Volledig scherm WA premie per automerk en -type. © ADR Een vergelijkbare Ford Focus is veel goedkoper te verzekeren. Een 30-jarige met vijf schadevrije jaren betaalt in Rotterdam 647 euro voor een WA-verzekering en in Groningen 506 euro.

Slapers

De genoemde bedragen zijn de laagste premies. Als de 21-jarige Rotterdammer met zijn Golfje niet goed oplet en per ongeluk de duurste verzekeraar kiest, is hij nog eens 300 euro extra kwijt. ,,Er is zware concurrentie in de verzekeringswereld en dan loont het om geregeld te kijken of je nog steeds een lage premie hebt. Als je 20 jaar bent dan kun je als beginnend automobilist bij een bepaalde verzekeraar goed af zijn, maar een paar jaar later als je al rijervaring hebt kan dat heel anders uitpakken. Overstappen loont, maar net als bij energie zijn er heel veel ‘slapers’, mensen die nooit overstappen,’’ zegt Suzan Samson van Independer.

Verzekeraars worden steeds creatiever met hun argumenten die de verhoging moeten rechtvaardigen. Zo stelt DSV dat de premie omhoog moet vanwege het whatsappen achter het stuur en omdat het steeds drukker wordt op de weg door de florerende economie. Meer auto’s, meer kans dat je op elkaar botst. ,,De meest gebruikte argumenten van verzekeraars zijn dat er meer schades zijn. Die schades zijn ook duurder; een bumper zit tegenwoordig vol sensoren. Ook zijn er meer letselschades.''

Daar komt bij dat de verzekeraars al jaren verlies lijden op hun autoportefeuille. De Nederlandsche Bank spreekt de bedrijven er geregeld op aan. Al in 2011 constateerde DNB dat ruim een derde van de verzekeraars verlies leed op de WA-autoverzekering en dat de financiële buffers onvoldoende waren. Verzekeraars gebruiken de autoverzekering als lokkertje in de hoop ook andere producten te kunnen slijten. In 2015 verloor de sector 300 miljoen op de WA-verzekeringen en ook de allrisk autoverzekeringen waren nauwelijks nog winstgevend. Op slechts 5 procent van de autoverzekeringen wordt winst gemaakt. Die verliezen mogen niet gedekt worden met bijvoorbeeld de winsten uit levensverzekeringen. De premies móeten dus omhoog.

