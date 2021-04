Praktijkexamens vmbo in coronatijd: ‘Ook nu heeft leerling recht op volwaardig diploma’

Wat betreft de praktijkgerichte vakken, lopen de examens dit bijzondere schooljaar door tot en met vrijdag 23 juli. In die tijdspanne worden leerlingen getoetst op hun profielvakken, gekozen uit tien richtingen; variërend van horeca, bakkerij en recreatie tot zorg en welzijn. Ook de technische profielen zijn populair.



De praktijkexamens zullen beperkingen kennen, ziet voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms vmbo (SPV). ,,Bedienen in het restaurant zal niet aan de orde zijn en met mensen werken in de gezondheidszorg is ook een lastige in deze tijd.” Van Nierop weet dat er scholen zijn die het hele programma afnemen, maar ook scholen die maar een deel toetsen. ,,Dat heeft met de samenstelling van de leerlingen en gekozen profielvakken te maken.”