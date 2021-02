Prachtig ijsspektakel rond Niagarawatervallen trekt vele bezoekers

Van vrieskou naar warmtere­cords: lenteweer blijft nog even

13:33 Nog maar een week geleden konden we schaatsen op natuurijs, en nu worden warmterecords verbroken. Vanmiddag werd het in De Bilt 14,9 graden, waarmee het de warmste 22 februari ooit is. Gisteren bereikte de temperatuur 17,2 graden, ook al goed voor een warmterecord.