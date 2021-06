PostNL: Grootste deel vermiste eindexamens boven water

Kerkvoogd (83) verduister­de 164.500 euro naar eigen rekening: ‘Wilde het later terugstor­ten’

8 juni Een voormalig kerkvoogd uit Rhenen (83) heeft minimaal 164.500 euro van de Hersteld Hervormde Gemeente in Achterberg doorgesluisd naar privé- en zakelijke rekeningen. Dat schrijft de kerk in een interne brief die in handen is van De Gelderlander.