PostNL bezorgt minder kerstkaarten

Om de kerstpost snel te verwerken heeft het bedrijf extra mensen ingezet, aangevuld met tijdelijke krachten. In de decembermaand maken de chauffeurs een extra rit langs postkantoren en pakketpunten om post op te halen. Op de zondagen in december zijn er extra brievenbuslichtingen om kerstpost op te halen. PostNL heeft ongeveer 16.000 brievenbussen die vijf keer per week worden geleegd. In de periode rond de feestdagen worden tijdelijk extra 1700 kartonnen brievenbussen geplaatst in de postkantoren.