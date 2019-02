Porno kijkende leraar mag niet terugkomen op school Lochem

Straf leerling

De bestuurder liet vorige week weten dat ook de leerling die opnamen maakte van de docent wordt gestraft. De jongen handelde in strijd met de regels op het Staring College: video’s maken in de klas is verboden. De strafmaat is door de Lochemse school niet bekendgemaakt, schrijft de directie. ‘De school heeft met de leerling, in bijzijn van zijn ouders, indringende gesprekken gevoerd. Daarbij is onder andere gesproken over de risico’s van de digitale media. De school heeft met de leerling en zijn ouders afspraken gemaakt over de manier waarop hij er zich goed van bewust wordt wat verantwoordelijk gebruik van digitale media is. De verwachting is dat de leerling hier veel van zal leren en zijn gedrag voortaan zal aanpassen.’