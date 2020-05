Porno en ‘negers, negers’ tijdens vergadering is eigen schuld van West Betuwe: ‘Absoluut niet de bedoeling’

GELDERMALSEN - Het is de eigen schuld van West Betuwe dat een online raadsvergadering donderdagavond werd verstoord met pornografische beelden en leuzen als ‘negers, negers’ . ,,Dit is niet eventjes de moeite willen steken in iets goeds’’, zegt privacydeskundige Brenno de Winter.

Wat is er precies gebeurd tijdens de vergadering van de gemeente West Betuwe?

Volledig scherm Een telefoon met de app van Zoom erop. © EPA De raad van West Betuwe wilde, samen met inwoners, digitaal vergaderen via videodienst Zoom. Al na een paar minuten liet een onbekend iemand beelden van een mannelijk geslachtsdeel en hakenkruizen zien. Ook klonk herhaaldelijk ‘negers, negers’. De vergadering werd daarom tijdelijk afgebroken.



Ruim een halfuur later besloot de raad maar helemaal te stoppen, omdat burgers niet meer konden meepraten over bijvoorbeeld subsidies en wegenonderhoud. En dat zijn toch wel belangrijke thema’s waar ook zij wat over moeten kunnen zeggen, is de gedachte.

Hoe kon die stoorzender in een raadsvergadering belanden?

Nou, dat was vrij eenvoudig. Op de eigen website deelde West Betuwe een openbare link waar iedereen op kon klikken om zo mee te praten. Dus ook kwaadwillenden.



De gemeente spreekt van ‘een menselijke fout’. ,,Dit was absoluut niet de bedoeling’’, zegt een woordvoerder. Inwoners die mee wilden praten, moesten zich volgens haar aanmelden. Eigenlijk hadden alleen zij de link moeten krijgen.

Raadsleden en deze website spraken vrij snel van hacken. Was daar sprake van?

Quote Degenen die nu een grote mond hebben, hebben hun eigen taak als raadslid wel verzuimd. Je bent daarom verplicht om kritische vragen te stellen over technolo­gie Brenno de Winter, privacydeskundige Nee, heel simpel gezegd betekent hacken dat je bij iemands computer inbreekt. Iedereen kreeg juist de mogelijkheid mee te doen aan de vergadering van West Betuwe, is de kritiek die op sociale media klinkt. Ook privacydeskundige Brenno de Winter neigt te zeggen dat geen sprake was computervredebreuk.



,,Omdat je de link hebt gepubliceerd en omdat je bij gewone raadsvergaderingen ook wel eens schreeuwende mensen hebt. Waarom ik het wel ingewikkeld vind, is dat je niet uitgenodigd bent als raadslid. En de wet zit zo in elkaar dat je dan wel computervredebreuk kunt plegen. Ik kan me voorstellen dat de officier van justitie een zaak zou kunnen maken, maar ik weet niet wat de rechter gaat doen.’’

De Winter vindt dat niet alleen de gemeente de hand in eigen boezem moet steken, maar ook de raadsleden die het gebruik van Zoom achteraf afkeuren. Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe had vooraf kritiek, maar deed net als alle andere fracties wel mee. De Winter: ,,Degenen die nu een grote mond hebben, hebben hun eigen taak als raadslid wel verzuimd. Je bent daar om kritische vragen te stellen over technologie.’’



Naar zijn zeggen zijn de risico’s van Zoom ruimschoots bekend. De dienst kwam onder vuur te liggen, omdat die niet goed versleuteld zou zijn. Eerder bleek al dat de app van Zoom gegevens met Facebook deelde.



,,De Winter heeft gelijk’’, reageert fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. ,,Maar het was voor ons een keuze tussen niet meedoen en buitenspel staan in dit democratische proces of toch maar digitaal vergaderen. Iedereen weet dat Leefbaar Lokaal Belang bij iedere gelegenheid aandringt weer fysiek te vergaderen.’’

Waarom gebruikt een gemeente als West Betuwe überhaupt nog Zoom na al die ophef?

West Betuwe stelt Zoom als een ‘geschikt platform’ te zien om inwoners mee te laten praten in tijden van corona. Voor een betere beveiliging koos de gemeente bewust voor de betaalde variant, vertelt een woordvoerder.



De Winter vermoedt dat gemakzucht de achterliggende reden is. ,,Dit is niet eventjes de moeite willen steken in iets goeds, wat echt niet veel werk is.’’



Volgens hem kan een gemeente met een kritische blik binnen één dag prima uitzoeken wat een veilige manier is om digitaal te vergaderen. ,,En ja, dat kan ook met Zoom. De instelling dat je niet zomaar jezelf kunt ‘unmuten’ (je eigen geluid aanzetten, LB), had hier natuurlijk het hele probleem opgelost.’’

Hoe nu verder?

West Betuwe bekijkt of aangifte doen mogelijk is en probeert te achterhalen wie de vergadering verstoorde. Dat laatste wordt nog een ingewikkelde klus omdat de link openbaar was, stelt de gemeentewoordvoerder. Voor dinsdag staat wel weer een raadsvergadering gepland via Zoom. Dat is er overigens één waarbij burgers niet kunnen meepraten.



De Winter denkt dat veel raadsleden niet meer met Zoom durven te vergaderen en oppert alternatieven als Jitsi en BigBlueButton. Dan is het nog wel zaak te kijken naar de juiste beheerinstellingen, voegt hij toe.