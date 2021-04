Populaire boom met zeldzaam vliegend hert is opeens weg: ‘Echt schandalig, schofterig’

CORONAVIRUS LIVE | Belgische viroloog Marc van Ranst is ernstige bedreigin­gen 'spuug­zat’

3:33 De Belgische viroloog Marc van Ranst, die al vaker met de dood werd bedreigd, heeft zich opnieuw beklaagd over ernstige bedreigingen aan zijn adres. De politie is een onderzoek gestart. Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) weigert om het waterkanon nog in te zetten als er nu met mooi weer duizenden mensen bijeen komen. Hij pleitte er vanavond opnieuw voor de terrassen te openen en zei dat er een grens zit aan de handhaving van de coronaregels. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.