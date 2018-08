Pools drietal verblijft uit pure wanhoop al een maand in 'Hotel Waalstrand'

Waarschu­wing voor zeer slecht weer, zware buien trekken over Brabant

10:18 Zware regenval, onweer, forse windstoten en mogelijk zelfs hagel. Daarmee moeten we vandaag rekening houden, waarschuwt Weerplaza. Voor Nederland geldt momenteel code geel maar in België en Frankrijk is dat al code oranje. Mogelijk wordt die in de loop van de dag ook bij ons afgekondigd.